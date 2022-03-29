Асхат Тагыберген: «Для меня быть капитаном сборной – большое счастье»

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем с Молдовой в Лиге наций.

– По первому матчу с Молдовой. Казалось, что команда очень сильно нервничала в первом тайме. С чем это было связано? И насколько игра команды при Андрее Карповиче отличается от того, что была при Талгате Байсуфинове?

– Я думаю, что определенная нервозность все-таки была. Как вы знаете, у нас сменился президент федерации, а потом еще и главный тренер команды. Из-за того, что это была первая игра, ребята нервничали. Но я рад, что мы смогли преодолеть это и одержать победу. Хоть мы и не показали красивую игру, но мы старались играть на результат. Если говорить про отличие игры, то у каждого тренера свое видение футбола. Как футболисты, мы должны выполнять любые указания тренера.

– Что для вас значит быть капитаном главной команды страны?

– Я думаю, что в национальной сборной многие заслуживают капитанской повязки. Приятно, что команда доверила мне роль капитана. Для любого футболиста, сборная – это самая вершина. Для меня быть капитаном сборной – большое счастье.

– Соскучились ли вы по вашей связке в центре поля с Думаном?

– К Думану я отношусь как к младшему брату. Соскучился ли я по игре с ним? Так как мы профессионалы, стараемся не думать об этом.

– Разрешает ли вам Андрей Карпович бить издали?

– Конечно. Я считаю, что это одна из моих сильных сторон. Это знают и наши тренеры. Они обязательно мне говорят, чтобы я пробивал издали.

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