Вратарь «Турана» Балаев вернется в Казахстан на следующей неделе. Ранее сообщалось о его реабилитации в Баку

Как сообщалось ранее, вратарь туркестанского «Турана» Эмиль Балаев вернулся в Баку, где проходит реабилитацию после травмы задней мышцы бедра, которую он получил во время тренировки, передает Azerisport.

Как сообщил источник, Балаев должен был вернуться в ряды казахстанского клуба еще на прошлой неделе, но реабилитация, которую он проходит на базу азербайджанского «Карабаха», затянулась. 28-летний вратарь вернется в Казахстан лишь на этой неделе.

Напомним, что из-за травмы голкипер пропустил сбор национальной сборной Азербайджана по футболу.

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