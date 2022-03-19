Мокин и Аязбаев не пропустили ни одного гола за три тура КПЛ

Вратари «Тобола» Александр Мокин и «Каспия» Нурлыбек Аязбаев не пропустили ни одного мяча за три тура КПЛ.

Костанайцы сыграли за это время против «Акжайыка» (1:0) и «Кызыл-Жара» (2:0), а актаусцы также с «Кызыл-Жаром» (1:0) и «Тураном» (1:0). В одном из туров команды встречались между собой, где сыграли в нулевую ничью.

Следующий матч «Тобол» проведет 4 апреля против «Турана», а «Каспий» сыграет 3 апреля с «Ордабасы».

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