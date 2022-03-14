«Туран» объявил о подписании Тони Силвы

«Туран» объявил о переходе гвинейского полузащитника Тони Силвы.
Последним клубом 28-летнего воспитанника «Ливерпуля» был «Тобол», с которым Силва выиграл чемпионат Казахстана.
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