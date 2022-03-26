Товарищеские матчи. «Аксу» разгромил «Экибастуз», «Жетысу» сыграл вничью с «Каспием-М» и другие матчи

Сегодня прошли товарищеские матчи клубов Первой лиги и КПЛ.
«Кайсар» победил «Байконур» со счетом 2:0. Голы забили Махан (45’) и Горшунов (72’).
Состав «волков» был таким: Салайдин, Сарбай (Толегенов, 75), Сламбеков, Дылевский, Бауыржан, Горизанов (Кульмагамбетов, 46), Махан (Сахалбаев, 46), Байжанов (Курманбекулы, 75), Бондаренко, Алтынбеков (Сидоренко, 50), Ануарбеков (Горшунов, 30).
«Жетысу» сыграл вничью с молодежной командой «Каспия» (2:2).
«Аксу» разгромил «Экибастуз» со счетом 4:0. Голы забили Красотин, Смаилов, Тунгышбаев и Хижниченко.
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