Товарищеские матчи. «Аксу» разгромил «Экибастуз», «Жетысу» сыграл вничью с «Каспием-М» и другие матчи

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Сегодня прошли товарищеские матчи клубов Первой лиги и КПЛ.

«Кайсар» победил «Байконур» со счетом 2:0. Голы забили Махан (45’) и Горшунов (72’).

Состав «волков» был таким: Салайдин, Сарбай (Толегенов, 75), Сламбеков, Дылевский, Бауыржан, Горизанов (Кульмагамбетов, 46), Махан (Сахалбаев, 46), Байжанов (Курманбекулы, 75), Бондаренко, Алтынбеков (Сидоренко, 50), Ануарбеков (Горшунов, 30).

«Жетысу» сыграл вничью с молодежной командой «Каспия» (2:2).

«Аксу» разгромил «Экибастуз» со счетом 4:0. Голы забили Красотин, Смаилов, Тунгышбаев и Хижниченко. 

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