«Байконур» вышел из системы «Кайсара»

«Байконур» больше не является фарм-клубом «Кайсара», вылетевшего из КПЛ по итогам прошлого сезона.

Команда вышла из системы клуба и собирается функционировать самостоятельно.

«Байконур» представляет Кызылорду в Первой лиге.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

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