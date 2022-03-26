Гридин, Балтабаев, Павинич и еще 9 футболистов подписали контракт с «Хан-Тенгри»

Алматинский «Хан-Тенгри», дебютирующий в предстоящем розыгрыше Второй лиги, заключил контракты с 12-ю футболистами.
Таким образом, контракты с клубом подписали Сергей Гридин, Андрей Шабаев, Виктор Крюков, Рахимжан Розыбакиев, Владимир Вяткин, Ойбек Балтабаев, Дамир Битусупов, Даниель Мауленов, Роман Павинич, Даурен Суюнов, Евгений Нохрин и Данияр Нукебай.
Напомним, что «Хан-Тенгри» – новый частный клуб из Алматы, который в этом году впервые примет участие во Второй лиге.
Главным тренером команды назначен экс-тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев, а его ассистентом выступит известный отечественный специалист Аскар Кожабергенов. Спортивным директором «Хан-Тенгри» является Даурен Кусаинов.
Клуб проводил свои учебно-тренировочные сборы в Турции. Алматинцы провели 6 игр, в которых одержали 4 победы и 2 раза проиграли оппонентам.
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