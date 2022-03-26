«Кайсар» подписал контракт с двумя молодыми футболистами

19-летние футболисты Елисей Горшунов и Константин Горизанов официально стали игроками кызылординского футбольного клуба «Кайсар».

Елисей Горшунов – воспитанник таразской футбольной школы. В прошлом году он стал одним из лучших футболистов Первой лиги. В составе «Тараз Каратау» провел 21 матчей и забил 5 голов. Горшунов также является кандидатом в молодежную сборную Казахстана.

Позиция Елисея на поле – центральный полузащитник.

Константин Горизанов – воспитанник карагандинского «Шахтера». В прошлом году он успешно выступил за «Шахтер Болат», на его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Также защищал честь «Шахтера» на Кубке Казахстана и завоевал серебряную медаль.

Константин будет выступать на поле под номером 52.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Волевой дебют Карповича. Казахстан провел невзрачный первый тайм, но привез из Молдовы победу

«Назовите причины, чтобы считать Казахстан фаворитом в матче с Молдовой». Ассистент Березуцкого Григорий Бабаян о плей-офф Лиги наций, работе в ЦСКА и новом президенте КФФ

Трагичная история супертяжа Александра Мирошниченко: побеждал Леннокса Льюиса и взял бронзу Олимпиады в Сеуле, а в 2003-м погиб в подъезде родного дома в Костанае