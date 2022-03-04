«Кайсар» просматривает воспитанника «Тараза» Горшунова

«Кайсар» просматривает 19-летнего полузащитника Елисея Горшунова.

Игрок – воспитанник «Тараза», в минувшем сезоне выступал в молодежной команде из Первой лиги.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина