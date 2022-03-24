Единственного призера Паралимпийских игр из Казахстана Герлица наградили орденом «Құрмет»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденами биатлониста Александра Герлица и двух тренеров за результаты на Паралимпиаде в Пекине.

«За выдающиеся спортивные достижения на XIII Зимних Паралимпийских играх в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить: орденом «Құрмет» Герлица Александра Александровича — спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»; Ждановича Антона Владимировича — старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»; Коломиеца Василия Сергеевича — главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева в четверг.

Напомним, Герлиц на зимних Паралимпийских играх в Пекине выиграл бронзовую медаль по биатлону/

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