Александр Герлиц: «Этот подарок сегодня вам, женщины, от души всем спасибо, кто болел за нас, переживал, впереди еще половина Паралимпиады»

32-летний паралимпиец из Петропавловска Александр Герлиц поделился первыми эмоциями после выигрыша бронзовой медали и прокомментировал свое выступление на зимней Паралимпиаде-2022.

«Сегодня гонка была достаточно тяжелая, но я тактически начал ее более спокойно. Снег своеобразный, но с каждым кругом лыжи у меня ехали все лучше и лучше, поэтому я набрал хорошую скорость. К сожалению, по стрельбе не все получилось, как планировал, допустил три промаха. Но это мне не помешало завоевать бронзовую медаль.

Ощущения непередаваемые, это моя первая в жизни медаль Паралимпиады. В Пхенчхане-2018 я был четвертым (в лыжной гонке на 20 км), спасибо всем, кто болел, переживал за меня. Жене, сыночку привет, ждите меня, привет вам огромный. Дорогие дамы, жены, бабушки, мамы, казахстанцы, поздравляю с Международным женским днем, желаю вам счастья, здоровья, любви, процветания. Этот подарок сегодня вам, от души всем спасибо, кто болел за нас, переживал, впереди еще половина Паралимпиады»,- сказал спортсмен.

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