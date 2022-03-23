Куат не сыграет против Молдовы. У игрока перебор карточек (А. Кожахмет)

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Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат не поможет сборной Казахстана по футболу в гостевом матче против Молдовы в Лиге наций.

«Исламбек в ноябре 2020-го, в заключительном матче группы в Лиге наций с Литвой, получил две желтые карточки и досрочно покинул поле. Естественно, в КФФ были в курсе этого удаления. Но в списке недопущенных он отсутствовал. Что и смутило наш штаб.

Поэтому федерация решила перестраховаться и отправила в УЕФА дополнительный запрос, так как в регламенте турнира по этому поводу были определенные разночтения. Например, к матчам плей-офф все желтые карточки аннулируются, а прямые красные карточки – нет. Однако у Куата было не прямое удаление, а две желтые по ходу встречи.

В итоге, в УЕФА постановили, что такое удаление должно быть приравнено к прямой красной и в Кишиневе Исламбек играть не должен» – пишет источник. 

Куат в сезоне-2022 сыграл 3 матча за столичный клуб. 

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