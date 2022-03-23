Кубок Казахстана по футболу среди женщин. 1-й день. СДЮСШОР №17 разгромил «Кызылорду», «Окжетпес» «Жас-Сункар»

Вчера, завершился первый игровой день группового этапа Кубка Казахстана среди женских команд сезона 2022 года. Все матчи проходят в СК «БИИК», Шымкент.

Группа А

СДЮСШОР 17 (Шымкент) – «Кызылорда» (Кызылорда) – 11:1 (5:0)

Голы: Балжан 9, 34, 53, 56, Ердаулетова 23, Тян 25, 66, 78, Ботабек 45, Сапарбай 48, Махмутова 59 – Шамет 69 (автогол)

Предупреждения: Сымбат Шамет 58 – Гаухар Далекен 69

Судьи: Мурадбек Халилов, Нурлан Сарсен, Бекзад Таймухамедов (все – Шымкент).

Группа В

«Жас-Сункар» (Нур-Султан) – «Окжетпес» (Кокшетау) – 0:14 (0:8)

Голы: Власова 7, 26 (пенальти), Нга 14, 16, 40, 45, 75, 81, Каражанова 35, 70, Мбенгоно 44, 79, Сатыгалиева 65, Нгуадем 79

Предупреждения: Камила Совет 52, Алина Свергун 55 – Валерия Прохорова 60

Судьи: Илашбек Орунбаев, Абубакир Баятанов (оба – Туркестанская область), Сардар Ташметов (Шымкент).

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