«Барыс» поздравил казахстанцев с Наурызом.

«Бұл мейрам әрбір отбасына бірлік пен қуаныш, құт-береке, бақыт пен молшылық әкелсін! Ұлыс оң, ақ мол болсын!

От чистого сердца поздравляем всех вас с праздником Наурыз! В этот день искренне желаем вам и вашим близким мира, счастья, благополучия, процветания и стабильности!», – говорится в обращении клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Барыс» (@barys_official)

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