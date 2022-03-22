Футзальный матч на турнире в честь Наурыза перерос в массовую драку

В Темиртау матч футзальных команд на турнире «Наурыз Мейрамы 2022» перерос в массовую драку.

Futsalkazakhstan сообщает, что в потасовке участвовали команды «Имсталькон» и «Ак Жол», а также болельщики обеих команд.

Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае