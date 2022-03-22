«Кайсар» подписал Сергея Бондаренко

«Кайсар» объявил о переходе белорусского полузащитника Сергея Бондаренко.
27-летний хавбек – воспитанник системы минского «Динамо», играл за белорусские клубы «Сморгонь», «Березу-2010» и «Локомотив».
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