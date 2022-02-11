Дамир Исмагулов о бое Морозова: «Все данные для победы у Сергея есть. Он же футболист»

Боец UFC Дамир Исмагулов в интервью mmafighters.kz дал прогноз на бой Сергея Морозова в UFC:

«Я соперника видел Морозова, он дрался с Петром Яном, такой тоже неуступчивый, хороший, показывал сначала конкуренцию, но потом Петя перебил, ну мы знаем какой уровень у Петра Яна. Соперник такой с характером, крепкий парень. А что касается Морозова, то все шансы на победу у него есть я считаю, и у него большой плюс в том, что он быстро учится, то есть, ему эта американская школа безусловно пошла на пользу.

Он быстро прибавляет, плюс у него хорошие физические данные, он же футболист, он быстрый, скоростной и хорошая реакция, все видит. Здесь только добавить навыков, добавить хороших спарринг-партнеров, грамотных тренеров и подойти в хорошей форме. В принципе, он в Америке, с топовыми соперниками работал, я думаю, которые даже сильнее этого бразильца. Поэтому считаю, что все шансы на победу у Сергея Морозова есть, все зависит от него самого, как он подойдет к бою».

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль