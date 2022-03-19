Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1-й тур, 5-й матч. «Торпедо» против «Номада»

Теги результаты Торпедо Усть-Каменогорск чемпионат Казахстана Номад Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. 

Таблица здесь, статистика здесь.

«Торпедо» (1) – «Номад» (3) – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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