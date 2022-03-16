Чемпионат Казахстана по хоккею. «Алтай-Торпедо» – «Сарыарка» и другие четвертьфиналы

Продолжаются четвертьфинальные серии чемпионата Казахстана по хоккею.
«Алтай-Торпедо» – «Сарыарка» (счет в серии – 0:3) – 18:30
«Номад» – «Торпедо» (счет в серии – 2:1) – 19:00
«Кулагер» – «Арлан» (счет в серии – 0:3) – 19:00
«Актобе» – «Бейбарыс» (счет в серии – 1:1) – 20:00
Время указано по Нур-Султану.
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