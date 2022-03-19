Экс-полузащитник «Актобе» Мукам: «Кот Курта Зума получил больше поддержки, чем все африканские студенты в Украине»

Бывший футболист «Актобе» Эрвен Мукам в своем Instagram высказался о положении африканских студентов в Украине.

«Кот Курта Зума получил гораздо больше поддержки, чем все африканские студенты, которые находятся в Украине», – заявил Мукам.

На данный момент француз камерунского происхождения находится в статусе свободного агента.

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