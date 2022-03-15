Анонимный источник: президент «Кайрата» Боранбаев мог быть задержан в Алматы

Телеграм-канал ZTB | QAZAQSTAN сообщил, что Кайрата Боранбаева привезли в здание Агентства по финансовому мониторингу в Алматы.

По утверждению анонимного источника, президента «Кайрата» задержали.

Ранее сообщалось, что Боранбаева вызывали на допрос в прокуратуру Молдовы.

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