Иван Дычко проведет следующий бой в США. Есть дата

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Сайт boxrec.com опубликовал дату следующего боя непобежденного казахстанского супертяжеловесов Ивана Дычко (11-0, 11КО).

Его бой состоится 16 апреля в США. Имя соперника пока не называется.

 

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