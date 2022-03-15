44 медали завоевали казахстанские боксеры на чемпионате Азии среди молодежи

По количеству завоеванных медалей у команды первое место. Однако в общем медальном зачете казахстанцы оказались на третьей позиции.

Узбекистан – 20 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей

Индия – 15 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей

Казахстан – 13 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей

Чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров проходил в Аммане (Иордания).

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

Пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева: попала в спорт из-за любимого сериала, обожает путешествовать и болеет за «Барыс»

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам