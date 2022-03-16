КазТАГ: Боранбаева доставили в Нур-Султан на самолете силовых структур

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев доставлен в Нур-Султан, пишет КазТАГ.

«Боранбаева только что привезли в Астану на самолете Як-42Д, закрепленном за силовыми структурами Казахстана», – сообщил источник издания.

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