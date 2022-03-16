КазТАГ: Боранбаева доставили в Нур-Султан на самолете силовых структур

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Sports.ru - Казахстан Кайрат Боранбаев Кайрат Москва Спорт Казахстана

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев доставлен в Нур-Султан, пишет КазТАГ.

«Боранбаева только что привезли в Астану на самолете Як-42Д, закрепленном за силовыми структурами Казахстана», – сообщил источник издания.

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

Пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева: попала в спорт из-за любимого сериала, обожает путешествовать и болеет за «Барыс»

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные