КазТАГ: Кайрат Боранбаев водворен в ИВС

Сообщается, что президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев задержан в Алматы.

«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», – рассказал источник КазТАГ.

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