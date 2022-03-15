КазТАГ: Кайрат Боранбаев водворен в ИВС

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Sports.ru - Казахстан Кайрат Боранбаев Кайрат Москва Спорт Казахстана

Сообщается, что президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев задержан в Алматы. 

«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием», – рассказал источник КазТАГ.

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

Пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева: попала в спорт из-за любимого сериала, обожает путешествовать и болеет за «Барыс»

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные