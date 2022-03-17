Андрей Голубев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» 

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Андрей Голубев вместе с Александром Зверевым из Германии успешно прошли четвертьфинал Индиан-Уэллса.

Казахстано-немецкий дуэт обыграл американцев Тэйлора Фрица и Томми Пола – 6:4, 7:6 (7:3).

В полуфинале Андрей и Александр встретятся с победителями встречи американцев Джон Изнер/Джек Сок – Филисиано Лопес (Испания) / Стефанос Циципас (Греция). Игра запланирована на 19 марта.

Ранее Голубев никогда не играл в полуфиналах Мастерсов: ни в одиночном, ни в парном разрядах.

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