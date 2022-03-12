Гойти Дазаев о предложениях от Bellator и UFC: «Этот момент отложился, желание сильное»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о предложениях от Bellator и UFC:

«Изначально хочу попасть в UFC. Я думаю, что этот момент недалек. Уже поступали кое-какие интересные предложения. Я должен был до Мамашева подраться в Bellator. То есть мне предложили бой в Bellator. Я сказал: «Вот мне предложили пару дней назад, я подерусь с Мамашевым, потом, давай». Этот момент у меня отложился. Потом, когда я дрался за пояс, был такой разговор, что пояс забираю, защищаю и меня подписывают в UFC. Но это все на фоне разговоров. Насколько это реально будет ясно, когда я уже стану чемпионом, защищу этот пояс. Не будем так далеко забегать. Желание сильное попасть в UFC, показать себя»

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