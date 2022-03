Александр Бублик пошутил над Энди Марреем после победы во втором круге в Индиан-Уэллс. Представитель Казахстана выиграл со счетом 7:6, 6:3.

«Мне так повезло, что ты на 10 лет старше. Так повезло!» – сказал Бублик у сетки. «Ты был слишком хорош», – ответил Маррей.

‘I’m so lucky you’re 10 years older than me’ 😂 The best of a fun one between Bublik and Murray in #IndianWells 👇