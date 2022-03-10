Президент НОК Казахстана Кулибаев, владелец «Кайрата» Боранбаев и почетный президент конного спорта РК Машкевич не явились на допрос в прокуратуру Молдовы (Orda)

В прокуратуре Молдовы редакции Orda.kz сообщили, что явку казахстанцев, подозреваемых в шантаже, организуют в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Молдовы.

Редакция Orda.kz направила официальный запрос в ведомство и поинтересовалась причиной вызова на допрос Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева. По данным прокурора Дениса Поятэ, часть казахстанцев, которые проходят подозреваемыми по уголовному делу по части 6 статьи 189 УК Молдовы «Шантаж», не явились на допрос. Уголовное дело возбуждено в августе 2021 года на основании обоснованных подозрений.

«В ходе производства действий по уголовному преследованию по настоящему уголовному делу для дачи показаний в различных процессуальных качествах были вызваны несколько лиц, в том числе граждане Республики Казахстан, часть из которых до сих пор не явились, и вопрос об организации их явки в орган уголовного преследования будет решаться в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова», – ответил Денис Поятэ.

Другая информация в рамках статьи 212 УПК Молдовы «Конфиденциальность уголовного преследования» не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что казахстанские миллиардеры Тимур Кулибаев, Кайрат Боранбаев и Александр Машкевич были вызваны на допрос в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам Молдовы.

Тимур Кулибаев – зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент НОК Казахстана. Кайрат Боранбаев – сват Дариги Назарбаевой, владелец ФК «Кайрат», президент Паралимпийского комитета РК. Александр Машкевич является председателем совета директоров Eurasian Resources Group, почетным президентом конного спорта РК.

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