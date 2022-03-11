Магомед Адиев: «Могли забивать больше и не ждать нервной концовки»

Главный тренер «Шахтера» Магомед Адиев прокомментировал матч с «Кызыл-Жаром» (1:0) во 2-м туре КПЛ.

– Матч получился тяжелым для обеих команд. Ожидали, что будет вязкая игра и временами даже не такая зрелищная, как хотелось бы. Перед матчем я сказал ребятам, что будет определенная фаза игры, где нужно немного потерпеть. Думаю, моя команда справилась с этим. Нашли ту ошибку, которую искали в зоне соперника и забили гол. Несмотря на вязкую игру, мы были ближе к победе и добились результата. По моментам могли забивать больше и не ждать нервной концовки.

– Во второй игре подряд вы меняете Романа Муртазаева. Он не готов проводить на поле все 90 минут?

– Я думаю, он готов. Рома провел нормальный матч. Просто у нас есть еще Таттыбаев, который в концовке матча находит те моменты, отскоки, которые можно реализовать. У каждого из них есть свои определенные качества и мы на них пытаемся сыграть. На сегодняшний день были доступны лишь два нападающих. К тому же большая обойма игроков вновь выпала. Вы видели наш заявочный лист, несмотря на то, что были в запасе Букорац и Рустемович, мы не могли их выпустить из-за повреждений.

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