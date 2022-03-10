«Актобе» — «Атырау»: где смотреть

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«Актобе» дома принимает «Атырау» во 2-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Начало матча в 16:00 по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию покажет QSport League.

Актобе – Атырау
Дата проведения
11 марта, 13.00, «Орталык Актобе»
Онлайн матча

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