Байсуфинов покинул сборную Казахстана по футболу, исполняющим обязанности главного тренера назначен Карпович

КФФ досрочно прекратила полномочия главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгата Байсуфинова.

Возглавлявший национальную команду в 2016-2017 годах, Байсуфинов вновь был назначен на этот пост в декабре 2020-го.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной назначен тренер «Кызыл-Жара» Андрей Карпович.

24 и 29 марта Казахстан сыграет против Молдовы в стыковых матчах Лиги наций УЕФА.

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