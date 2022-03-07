Президент ПФЛК Абраев о качестве трансляций: «Есть определенные сложности, над которыми мы работаем»

Президент ПФЛК Олжас Абраев ответил на критику телекартинки в матчах КПЛ.

— Я скажу так, что в целом когда мы говорим о футболе – мы понимаем, что мы говорим о команде. На данный момент я как главный тренер не могу говорить, что кто-то из моей команды играет плохо либо играет хорошо. Это в целом коллективная игра. Сейчас ответственность за картинку за те матчи, которая производит Лига лежит на нас. Мы сейчас работаем над этим вопросом, но нужно понимать те факторы – это, во-первых, техническое оснащение, возможность дать постоянно людям получать эту игровую практику. Если мы говорим о футболистах, то они также разные. Есть хорошие, есть ведущие. Говоря о техническом оснащении, есть определенные сложности, над которыми мы работаем.

Основной аспект, на котором был сделан акцент в этом сезоне – внедрение VAR. Приоритетный проект, которые мы должны реализовать. Мы над этим работали и было много вопросов касательно системы. Болельщики говорили: возьмите и поставьте просто VAR. Просто поставить систему – это как вождение машины. Управлять автомобилем не означает просто его приобретение. Нужно научиться пользоваться им. То же самое с VAR.

Нужно получить права – лицензию ФИФА. И нужно уметь ее пользоваться – как судьям, так и техническому персоналу. В Казахстане не было специалистов, которые бы знали как оперативно и качественно это делать. Сейчас мы учимся, как и судьи, они прошли несколько сборов. Наши технические операторы прошли первые сборы, поскольку кадровый вопрос стоит во многих аспектах. Сейчас над этим работаем. Для VAR используется та же картинка, которую видят наши болельщики.

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