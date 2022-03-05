Тренер «Аксу» Костышин надел футболку сборной Украины на матч с «Атырау»

Теги Сборная Украины по футболу высшая лига Казахстан Атырау Руслан Костышин Аксу Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин поддержал свою страну во время матча 1-го тура чемпионата Казахстана по футболу с «Атырау» (0:0).

Специалист надел поверх куртки желтую футболку сборной Украины.

 
 
 
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