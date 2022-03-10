Форвард «Энергетика-БГУ» Диалло перейдет «Кайсар» («Белорусский футбол»)

Теги высшая лига Беларусь Кайсар Энергетик-БГУ Д2 Казахстан Sports.ru - Казахстан Адама Мамаду Диалло Спорт Казахстана

«Белорусский футбол» сообщил о возможном переезде форварда «Энергетика-БГУ» Адама Диалло в кызылординский «Кайсар».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Высшей лиги чемпионата Беларуси 24-летний нападающий провел за «студентов» 18 матчей, смог забить четыре гола и отдать одну результативную передачу. Так же на его счету две желтые карточки. 

Диалло так же принял участие и в Кубке Беларуси, где на его счету две игры без голов.

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