Форвард «Энергетика-БГУ» Диалло перейдет «Кайсар» («Белорусский футбол»)

«Белорусский футбол» сообщил о возможном переезде форварда «Энергетика-БГУ» Адама Диалло в кызылординский «Кайсар».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Высшей лиги чемпионата Беларуси 24-летний нападающий провел за «студентов» 18 матчей, смог забить четыре гола и отдать одну результативную передачу. Так же на его счету две желтые карточки.

Диалло так же принял участие и в Кубке Беларуси, где на его счету две игры без голов.

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