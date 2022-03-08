«Кайсар» проиграл датской «Исхой» на сборах в Турции

«Кайсар» проиграл датской «Иcхой» (0:1) в рамках УТС в Турции.

Состав подопечных Абильдаева на матч был таким: Калмыков (Салайдин), Сарбай (Толегенов), Лаша (Камбил) , Горизанов (Бауыржан), Сахалбаев (Байжанов), Сламбеков (Курманбекулы), Ануарбеков (Сейтов), Алтынбеков (Махан), Кульмаганбетов, Абилькасов.

Это вторая встреча кызылординцев в Турции. В первом матче «волки» сыграли вничью с украинским «Альянсом» (0:0).

Следующую игру «Кайсар» проведет 11 марта против шведской «Эстерсунд».

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