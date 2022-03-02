Воспитанник «Оле Бразил» Камбилов находится в расположении «Кайсара»

Теги Кайсар Д2 Казахстан Мактаарал Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Воспитанник академии «Оле Бразил» Мейиржан Камбилов находится в расположении «Кайсара», вылетевшего в Первую лигу.

Минувший сезон 24-летний хавбек провел в «Мактаарале».

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные