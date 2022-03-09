ПФЛК составила символическую сборную 1-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 1-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Нурлыбек Аязбаев («Каспий»);
Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);
Центральные защитники: Александр Марочкин («Тобол»), Денис Поляков («Астана»);
Правый защитник: Максат Амирханов («Тараз»);
Левый полузащитник: Аслан Адиль («Каспий»);
Опорный полузащитник: Александр Батищев («Ордабасы»);
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);
Нападающие: Хосе Канте («Кайрат»), Игорь Сергеев («Тобол»), Жоао Пауло («Кайрат»);
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