ПФЛК составила символическую сборную 1-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 1-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Нурлыбек Аязбаев («Каспий»);

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);

Центральные защитники: Александр Марочкин («Тобол»), Денис Поляков («Астана»);

Правый защитник: Максат Амирханов («Тараз»);

Левый полузащитник: Аслан Адиль («Каспий»);

Опорный полузащитник: Александр Батищев («Ордабасы»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Нападающие: Хосе Канте («Кайрат»), Игорь Сергеев («Тобол»), Жоао Пауло («Кайрат»);

Комментарии здесь.

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес

Первый тур КПЛ получился скандальным: «Астана» получит техническое поражение, Гоу не вышел на поле из-за номера на футболке, а в Туркестане 18 минут смотрели VAR

У игрока молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаева жаркое начало года: случайно стал очевидцем январских событий в Алматы, а через месяц оказался в Украине и стал волонтером