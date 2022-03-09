ПФЛК составила символическую сборную 1-го тура КПЛ

Теги Кайрат Тобол Ордабасы Астана Тараз Марин Томасов Денис Поляков Александр Батищев Максат Амирханов Гафуржан Суюмбаев Игорь Сергеев Каспий Аксу Александр Марочкин Жоао Пауло да Силва Хосе Канте Аслан Адиль Нурлыбек Аязбаев Спорт Казахстана

ПФЛК представила символическую сборную 1-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Нурлыбек Аязбаев («Каспий»);

Левый защитник: Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);

Центральные защитники: Александр Марочкин («Тобол»), Денис Поляков («Астана»);

Правый защитник: Максат Амирханов («Тараз»);

Левый полузащитник: Аслан Адиль («Каспий»);

Опорный полузащитник: Александр Батищев («Ордабасы»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Нападающие: Хосе Канте («Кайрат»), Игорь Сергеев («Тобол»), Жоао Пауло («Кайрат»);

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