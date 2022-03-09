Карпович о матчах с Молдовой: «Прекрасно понимаем, что времени катастрофически мало»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович дал интервью пресс-службе КФФ.

– Спасибо Казахстанской федерации футбола за доверие! Для меня большая честь и ответственность – тренировать национальную команду. Перед нами стоит задача – выиграть у сборной Молдовы по сумме двух матчей и остаться в дивизионе «С» Лиги наций УЕФА. О дальнейших планах пока не думаем.

Необходимо определиться со списком игроков на предстоящие игры. В свою очередь, ребята, которые будут в команде, должны понимать, какая задача стоит перед нами. Необходимо работать только с одной мыслью – добиться положительного результата. С сегодняшнего дня начнем следить за физическим состоянием футболистов, это уже внутренняя работа тренерского штаба. Прекрасно понимаем, что времени катастрофически мало.

По поводу состояния здоровья игроков – к сожалению, уже есть потери. Мы знаем, что Серикжан Мужиков из-за травмы выбыл на неопределенный срок. Наше преимущество в том, что мы находимся в Казахстане, знаем чемпионат и футболистов. Сейчас начнется информационная работа по всем кандидатам. Есть расширенный список футболистов, однако окончательный состав будет определен ближе к учебно-тренировочному сбору. В команде появятся и новые имена.

Наша задача – собрать сильнейших игроков, получающих игровую практику и способных решать конкретные задачи в предстоящих двух играх. Пока о перспективах говорить не приходится.

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