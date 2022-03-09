Абдумажидов о переходе в «Ордабасы»: «Деньги роли не играли»

Узбекистанский защитник «Ордабасы» Одилбек Абдумажидов прокомментировал игру с «Мактааралом» (1:1) в 1-м туре КПЛ.

– Игра прошла очень хорошо. Был ветер и шел сильный дождь. Играть в качестве легионера чувствуется иначе. Словом, я остался доволен своим дебютом. Я хочу помочь команде и в следующих играх.

– Как получился ваш переход в «Ордабасы»?

– У меня есть контракт с «Металлургом» на два года. Сюда я перешел на правах аренды. Когда мы с бекабадцами были на учебно-тренировочных сборах, то был интерес ко мне со стороны «Ордабасы». Мы поговорили, и я пришел в новую команду на правах аренды.

– А деньги сыграли важную роль в вашем выборе «Ордабасы»?

– Нет. Получив предложение от «Ордабасы», я принял решение, посоветовавшись с членами моей семьи и руководством «Металлурга». Деньги роли не играли. К тому же, в новой команде я не получаю большой зарплаты. Надеюсь, что «Ордабасы» послужат мне трамплином на пути к другим сильным чемпионатам Европы. Даст Бог, в будущем у меня будет возможность играть в более сильных командах.

– Какие цели поставила команда?

– Основная цель команды в этом году – хорошо поработать с молодежью и раскрыть новые таланты. На данный момент команда является самой молодой в чемпионате. Эти аспекты и стали основной причиной моего перехода в «Ордабасы».

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