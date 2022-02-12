Сергей Хижниченко прибыл в «Аксу» (Kazfootball)

30-летний нападающий Сергей Хижниченко прибыл в расположение «Аксу», передает KazFootball.kz.

Воспитанник усть-каменогорского футбола Сергей Хижниченко прибыл в расположение «Аксу». Форвард сборной Казахстана имеет опыт выступлений за «Восток», «Атырау», «Астана», «Шахтер», «Актобе» и «Тобол». Также выступал за польскую «Корону» и белорусский «Шахтер». Последним клубом был шымкентский «Ордабасы».

В составе сборной Казахстана сыграл 52 матча, забил 8 мячей. Является шестым рекордсменом сборной Казахстана. В Премьер-Лиге Казахстана сыграл 256 матчей, забил 64 мяча.

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