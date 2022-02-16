Президент «Ордабасы»: «Седнев очень сильно переживает за наш родной клуб»

Президент «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов прокомментировал продление соглашения с главным тренером команды.

– При заключении контракта с Александром Седневым мы опирались на несколько моментов. Во-первых, он зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Во-вторых, сейчас у нас очень сжатые сроки для подготовки к чемпионату, и он как никто другой владеет информацией о наших игроках, которые есть у нас в обойме на сегодняшний день. Хочу поблагодарить Александра Сергеевича за понимание тяжелого и кризисного на сегодняшний день положения клуба, и в личной беседе я убедился, что он очень сильно переживает за наш родной клуб. Мы нашли понимания во всех аспектах жизнедеятельности клуба, начиная от критериев финансовых, заканчивая концепцией развития команды и клуба в целом. Мы хотим идти по пути, по которому развивается весь мировой футбол. Мы нашли общий язык и наши взгляды совпали, в результате чего мы заключили контракт.

Хочу отметить, что в процессе переговоров, которые длились на протяжении недели, мы обсуждали концепцию развития нашего клуба, создание боеспособного коллектива и перспективного, эффективного тренерского штаба. С финансовыми условиями контракта сложностей не было, все это время мы обсуждали будущее шымкентского клуба. Еще раз повторюсь: мы сошлись во взглядах и пришли к единому мнению, именно поэтому мы предпочли видеть на посту главного тренера команды именно Александра Седнева.

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