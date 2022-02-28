«Кайсар» отправился на сбор в Турцию

«Кайсар» отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Команда Султана Абильдаева пробудет на УТС до 16 марта.
Состав:
- Вратари: Нурымжан Салайдин, Нурмат Сарсенов;
- Защитники: Елжас Сарбай, Абылайхан Толегенов;
- Полузащитники: Максат Байжанов, Руслан Сахалбаев, Бекзат Курманбекулы, Аян Кулмаганбетов, Айбол Жахаев, Магжан Бауыржан, Ислам Абилкасов;
- Нападающие: Оркен Махан, Елжас Алтынбеков.
Предстоящий сезон клуб проведет в Первой лиге.
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