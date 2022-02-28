«Кайсар» отправился на сбор в Турцию

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«Кайсар» отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Команда Султана Абильдаева пробудет на УТС до 16 марта.

Состав:

  • Вратари: Нурымжан Салайдин, Нурмат Сарсенов;
  • Защитники: Елжас Сарбай, Абылайхан Толегенов; 
  • Полузащитники: Максат Байжанов, Руслан Сахалбаев, Бекзат Курманбекулы, Аян Кулмаганбетов, Айбол Жахаев, Магжан Бауыржан, Ислам Абилкасов;
  • Нападающие: Оркен Махан, Елжас Алтынбеков.

Предстоящий сезон клуб проведет в Первой лиге.

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