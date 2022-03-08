Полузащитник «Кайрата» Гуральски вызван в сборную Польши

29-летний капитан «Кайрата» Яцек Гуральски получил приглашение на УТС сборной Польши по футболу.

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич представил список игроков зарубежных лиг, приглашенных на ближайшие учебно-тренировочные сборы сборной Польши.

В него попал опорный полузащитник Яцек Гуральски, который в нынешнем сезоне стал капитаном «Кайрата». Последний раз он выступал за сборную Польши осенью 2020 года, и на сегодняшний день в футболке национальной команды провёл 17 матчей, забив 1 гол.

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