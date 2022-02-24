Жалолиддинов, Сейдахмет, Канте в заявке «Кайрата» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Кайрата» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Кайрата» на сезон 2022*

Вратари: Данил Устименко, Темирлан Анарбеков;

Защитники: Маки Баньяк (Камерун), Сергей Кейлер, Арсен Азатов;

Полузащитники: Яцек Гуральски (Польша), Гулжигит Алыкулов (Кыргызстан), Жасурбек Жалолиддинов (Узбекистан), Адам Адахаджиев, Рикардо Алвеш (Португалия), Данияр Усенов, Арсен Буранчиев, Еркебулан Сейдахмет, Андрей Ульшин;

Нападающие: Хосе Канте (Испания), Жоао Пауло (Бразилия), Алишер Рахимжанов, Ян Труфанов.

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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