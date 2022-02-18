Хавбек «Кайрата» Гуральски: «Не хочу вести переговоры с другими клубами. Это вопрос верности»

Полузащитник «Кайрата» и сборной Польши Яцек Гуральски прокомментировал слухи об интересе со стороны «Легии».

– Я не хочу это комментировать. У меня есть контракт с «Кайратом», который действует еще один год. Хочу отработать этот контракт до конца, поэтому на данный момент нет мыслей об уходе. Я также не хочу вести переговоры с другими клубами.

Это вопрос верности. Президент «Кайрата» мне очень помог, когда я повредил колено, так что отдаю ему приоритет в переговорах. Поговорю с ним и прямо спрошу, какие у него планы на меня. Если он захочет продлить контракт, я готов к переговорам. Если у него есть другая идея для клуба, это тоже не проблема.

– Возвращение в Польшу – реалистичный сценарий? Или хотелось бы потом поиграть в Западной Европе?

– Посмотрим, нет смысла спрашивать. Если будет хорошее предложение от клуба из Экстраклассы, обязательно проанализирую. Но в «Кайрате» я чувствую себя очень комфортно. У нас здесь прекрасные условия, я ими очень доволен. Поэтому пока я терпеливо жду шага от казахов.

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