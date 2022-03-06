Владимир Муханов: «Мы имели более явные моменты, чтобы выиграть. Проиграли, потому что привезли пенальти из-за ошибки»

Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов прокомментировал проигрыш против «Кайрата» (0:2) в первом туре КПЛ.

— Первый матч вносит нервозность. Команды осторожно действовали. Мы имели более явные моменты, чтобы выиграть. Проиграли, потому что привезли пенальти из-за ошибки – это переломный момент. «Кайрат» во втором тайме за счет замен напрягал нас.

— Почему нет в заявке Самородова?

— У него травма, паховые кольца, должна быть операция.

— Как оцениваете новичков и есть ли еще необходимость в трансферах?

— Рано давать оценки, это начало сезона. Сборы – это всегда нагрузка. Трансферы? Скамейка коротковата, пару человек еще нужны.

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