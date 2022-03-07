Кубок Гагарина. 1-й раунд. Четвертый матч. «Барыс» против «Магнитки»

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«Барыс» дома принимает магнитогорский «Металлург». Начало матча в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию матча покажет Qazsport.

Кубок Гагарина

1-й раунд

Барыс – Металлург Мг
Дата проведения
7 марта, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 1:2

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