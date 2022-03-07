Главный тренер «Акжайыка» Мазяр: «Всегда неприятно так проигрывать. Кроме стандартов, «Тобол» особо ничего не сделал»

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр прокомментировал поражение от «Тобола» (0:1) в первом туре КПЛ-2022.

— Всегда неприятно так проигрывать. Кроме стандартов, «Тобол» особо ничего не сделал. Пропустили, допустили ошибку в тактическом плане — проиграли матч. «Тобол» уже имел преимущество, мы же сыграли первый матч, вкатывались в сезон — некоторые футболисты с листа играли. Есть, над чем работать, есть, к чему стремиться.

Где-то мы беззубо в атаке сыграли: чтобы увозить очки у «Тобола», надо забивать мячи. Мы это не смогли сделать. Еще Омиртаев травму получил — это нас чуть выбило из колеи. Но по самоотдаче мы не уступали ни в чем «Тоболу». Сезон только начался, в таблицу пока никто не смотрит. Будем готовиться к следующему матчу и исправлять ошибки.

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