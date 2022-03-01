Кордич, Омиртаев, Приндета в заявке «Акжайыка» на сезон-2022

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ПФЛК опубликовал заявку «Акжайыка» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Акжайыка» на сезон 2022*

Вратари: Константин Махновский (Украина), Степан Сикач (Россия);

Защитники: Виталий Приндета (Украина), Владимир Покатилов, Сергей Шустиков (Россия), Бауыржан Омаров, Ардак Саулет, Руслан Хаиров, Милош Стаменкович (Сербия), Эльдар Абдрахманов;

Полузащитники: Артур Газданов (Россия), Рафаэль Сабино Дос Сантос (Бразилия), Магомед Оджиев, Рысбек Коныров, Батыр Мукашев, Иван Антипов;

Нападающие: Шалета Кордич (Черногория), Оралхан Омиртаев, Лука Имнадзе (Грузия), Данил Алмазулы.

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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